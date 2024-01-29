Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli CHP Çeşme Belediye Başkanı adayı oldu
CHP, İzmir adaylarını belirlemek için bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adaylarının belirlendiği toplantıda Çeşme için sürpriz bir karar çıktı. Teknik direktör ve spor yorumcusu Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, CHP'den Çeşme'den belediye başkan adayı oldu
Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde son hazırlıklar yapılıyor ve belediye başkan adayları belirleme çalışmaları devam ediyor.
TUNÇ SOYER GÖSTERİLMEDİ
CHP toplantısında İzmir'in mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer aday olarak gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.
ÇEŞME'DE SÜRPRİZ ADAY
İzmir’in gözde turistik beldelerinden Çeşme ilçesi için belirlenen belediye başkan adayı teknik direktör Mustafa Denizli’nin 32 yaşındaki kızı Lâl Denizli oldu.
CHP GENÇLİK KOLLARINDA ÇALIŞTI
1991 doğumlu olan Lâl Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisansı yaptı. Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak aktif siyaset yapıyordu.