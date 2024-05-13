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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bakan Göktaş'tan Beşiktaş'a "Şeref Tribünü" teşekkürü - Beşiktaş Haberleri

        Bakan Göktaş'tan Beşiktaş'a "Şeref Tribünü" teşekkürü

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için statta "Şeref Tribünü" adıyla özel bir bölüm ayırdığı için Beşiktaş'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:27
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        Bakan Göktaş'tan Beşiktaş'a teşekkür
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        Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Olağanüstü Tüzük Tadil Toplantısı'nda, şehit yakınları ve gaziler için "Şeref Tribünü" adıyla statta özel bir bölüm ayrılması kararını büyük bir memnuniyetle öğrendiğini bildirdi.

        Bakan Göktaş, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyor, bu kıymetli sosyal sorumluluk bilincinin emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, ilk maçı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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