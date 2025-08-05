Bakan Göktaş duyurdu: 2025 Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor! e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama
Ağustos ayına girilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen yaşlı ve engelli aylıklarının ne zaman ödeneceği araştırma konusu olmuştu. Hak sahiplerinin merakla beklediği açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını duyurdu. Peki, 2025 Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulama masıl yapılır? İşte, e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı...
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Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu ile ilgili olarak ‘’Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.’’ ifadelerini kullandı. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle birlikte hak sahipleri ödemelerini zamlı olarak alacak. İşte, e-Devlet yaşlı ve engelli maaşı sorgulama ekranı…
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2025 AĞUSTOS YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESAPLARA YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarını 5 Ağustos 2025 Salı günü hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
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TOPLAM 8,13 MİLYAR TL HESAPLARA YATIRILDI
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlıların hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama, bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.
Hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.
Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, "Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
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YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığıne-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
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