Bakan Fidan Beyaz Saray'da temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğü ifade edildi.
Giriş: 10.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Beyaz Saray'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Bakan Fidan'ın burada diplomatik temaslarda bulunduğu ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştüğü aktarıldı.
Bakan Fidan'ın ABD'li yetkililerle başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı dile getirildi.
