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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:57 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:57
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        Bakan Fidan'dan Afrika mesajı
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        Bakan Fidan, Nijer temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

        Basın toplantısında, Bakan Fidan'la birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

        Fidan, seçkin bir heyetle Nijer'i ziyaret ettiklerini ve burada son derece verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

        "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Afrika ile ortaklık politikamız her geçen gün daha da kurumsallaşarak ilerlemekte. Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor." diyen Fidan, Türkiye'nin 54 Afrika ülkesinin 44'ünde büyükelçiliğinin bulunduğunu hatırlattı.

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        Fidan, Nijer ile tarihi ilişkilerinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını ve son yıllarda Nijer ile ilişkileri daha yapısal bir zemine oturtmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirtti.

        "Afrika ile ilişkilerimizi geliştirirken buradaki halkların, kardeşlerimizin yararını ve refahını esas alacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Afrika'daki barış, güvenlik ve istikrar da önceliklerimiz arasında yer almakta. Özellikle bildiğiniz gibi Sahel bölgesindeki istikrarsızlık, terör sorunu her geçen gün daha da kronik bir hal almış durumda." diyen Fidan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin şubatta Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

        Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilere stratejik bir perspektif kazandırma vizyonunu ortaya koyduğunu, bu doğrultuda seçkin heyetle birlikte yaptıkları Nijer ziyaretinde muhataplarıyla birçok konuyu ele alma imkanı bulduklarını dile getirdi.

        Terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştüklerini belirten Fidan, heyet olarak Başbakan Zeine ile bir araya geldiklerini, bakanların ve kurum başkanlarının muhataplarıyla ikili görüşmeler yaptıklarını söyledi.

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        Fidan, eş zamanlı olarak üç çalışma grubu halinde, dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde ele aldıklarını, Nijer Devlet Başkanı Vatanın Korunması Ulusal Konseyi Başkanı General Abdourahmane Tiani tarafından kabul edildiklerini, toplantı sonuçlarını değerlendirdiklerini ve bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldıklarını aktardı.

        Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında sahip olduğu tecrübeyi dost ülkelerle paylaşma politikası izlediğini belirten Fidan, terörün Afrikalıların büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

        Fidan, şunları kaydetti:

        "Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayisini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapabileceği hususunu ele aldık. Sahel bölgesindeki istikrarsızlığın ana kaynağı olan teröre karşı ne gibi adımlar atacağımızı ayrıca tartıştık.

        Eğitim ve sağlık alanında Dostluk Hastanesi, Maarif Okulları öğrenci bursları gibi faaliyetleri nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi değerlendirdik. Ekonomi ve finans konularında işbirliğinin ilerletilmesi konusunu da görüştük. Türk yatırımcılarının artması, müteahhitlik hizmetleri ticaretin ahdi zeminin güçlendirilmesi gibi muhtelif konuları ele aldık.

        Enerji ve madencilik alanında da verimli görüşmelerimiz oldu. İşbirliğimizi geliştirmeyi ve yatırımları arttırmayı kararlaştırdık. Alınan kararları sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Takvime bağlanan konuları ilgili bakanlık ve kurumlarımızla eş güdüm içinde hayata geçireceğiz. Ziyaretimizin her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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        #hakan fidan
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