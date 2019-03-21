Sağlık Bakanlığı'nın yeni projesi "Sağlık Vadisi" için çalışmalar başladı. Bakan Koca, proje kapsamında özellikle araştırma ve üretime ağırlık verileceğini söyledi. Aşı ve SMA ilaç üretiminin hedeflendiğini belirtti.

SAĞLIK VADİSİNİN İLK ÇALIŞMALARI "AŞI" VE SMA" OLACAK

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberien göre; Bakan Koca, Sağlık Vadisi'nde çalışılacak ilk konunun aşı ile ilgili konular olduğuna vurgu yaptı. SMA'nın da gündemlerinde olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Bu süreçte SMA'nın hem kitinin hem ilacının üretimi için onlara başlangıç olması açısından vadinin önemli olacağını düşünüyorum" dedi.

ARAŞTIRMA VE ÜRETİME AĞIRLIK

Sağlık Vadisi'nin AR-GE ve ürün hedefli konulara ağırlık verileceğini söyleyen Koca, "Daha çok AR-GE ve ürün hedefli gerektiğinde fonlayan imkanlar sunan hatta doktora öğrencileri ya da post doktora öğrencilerini dahil yurt dışına göndermek üzere, burs vererek yönlendiren bir yaklaşım olacak" dedi. Vadi için teknokent benzetmesi yaptı: "Teknokentlerin sağlık versiyonu ama yurt dışı araştırmacılarımıza da imkan tanıyan bir alan oluyor olacak."

"SAĞLIK VADİSİ'NİN ALANI GENİŞLETİLECEK"

Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversiteleri ve Şehir Hastanesi gibi paydaşlarla kurulacak proje zaman içinde genişletilecek. Koca, " Üniversitelerin kavşağında olan ve bir taraftan klinik çalışmalarla iç içe olması açısında Bilkent Şehir Hastanesi'nin bitişiğinde olan, şu an 600 ama süreçte 1000 dönümü geçebilecek olan bir alandan bahsediyoruz" dedi.

Bakan Koca, dev projenin bütçesiyle ilgili de konuştu. Koca, "Bunu TÜSEB fonlayacağı için sorun olacağını düşünmüyorum" diye ekledi.

"SAĞLIKTA DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK"

Projenin sağlıkta dışa bağımlılığı da azaltması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Koca, ilaç, tıbbi malzeme, aşı, gibi yüksek dışa bağımlılık oranlarının, sağlık vadisi sayesinde Türkiye'nin lehine çevrileceğini ekledi.

SAĞLIKTA DIŞA BAĞIMLILIK ORANI

İLAÇ: %54

TIBBİ MALZEME: %82

TIBBİ CİHAZ: %84

AŞI: %100

"İLK YHT YOLCULUĞUMU HABERTÜRK İLE YAPTIM"

Bakan Koca, konuşma sonunda ilk hızlı tren yolculuğuna da değindi. Koca, "Benim için ilk defa hızlı trene bindiğim bir yolculuk. Çok iyi hızlı son derece rahat. Keyif aldığımı söyleyebilirim. Böylece ilk tren yolculuğumu da Habertürk ile yapmış oldum. Anısı kalsın" dedi.