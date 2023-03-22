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Haberler Enerji

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın nisan ayı içinde Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getirileceğini bildirdi. Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getireceğiz" dedi

Giriş: 22.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
HABERTURK.COM

Karadeniz gazında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Karada ve denizde 8 binden fazla kişini çalıştığı projenin ilk fazının tamamlanmasında sona yaklaşılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sahadaki çalışmaları incelemek ve gelinen son nokta hakkında bilgi almak için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den çalışmalarla ilgili sunum alan Dönmez, ardından çalışmaları sahada inceledi.

Yerli gazda gelen son duruma ilişkin olarak bilgi veren Bakan Dönmez, “Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ne getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'85 MİLYONUN ORTAK PROJESİ'

Sahadaki çalışanların büyük bir özveri ve gayretle 7 gün 24 saat çalışmaları yürüttüğünün altını çizen Dönmez, "Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması için daha önceden başlattığımız projeleri hayata geçirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Bu tip projeler 85 milyon insanımızın ortak projeleridir. Ekibimiz de çalışanlarımız da bu bilinçle çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Bakan Dönmez, deprem dolasıyla sahada çalışanların bir kısmının bölgeye gitmek zorunda kaldığını da belirterek, "Çünkü enkaz altında kalan aileler vardı. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına TPAO ekipleri gerek insan kaynağı gerekse insan gücüyle destek olmuştu. Oradaki personelimizin büyük bir kısmı tekrar proje alanına geri döndüler" diye konuştu.

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