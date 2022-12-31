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Bakan Dönmez günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına seslenerek, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı

Giriş: 31.12.2022 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Dönmez günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi
Bakan Dönmez: 100 bin varil hedefine yaklaşıldı
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AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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