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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet Başkanı Duda'nın yemin törenine katılmak için Brezilya'da.

Brezilya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Şam ile ikinci temasa ilişkin olarak "Ocak'ın ikinci ayında olabilir" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu ile birlikte Brezilya'da gelişmeleri takip eden gazeteciler arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını Habertürk'e anlattı.

Çavuşoğlu, gazetecilerle konuşmasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede ilk olarak yeni yıl tebriklerinin edildiğini sonrasında ise Lavrov'un üçlü görüşmeyi sorduğunu aktardı. Görüşmede Lavrov'un Ocak ayının ikinci haftasının uygunluğun sorduğunu ve Çavuşoğlu'nun buna olumlu dönüş yaparak mümkün olabileceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmenin yerinin nerede olacağının belli olmadığını belirten Çavuşoğlu, Moskova dışında üçüncü bir ülkede de görüşmenin olabileceğini ifade etti.

Suriye basınında yer alan "Türkiye'nin Suriye topraklarından çıkabileceğine dair" iddialara ilişkin soruya ise Çavuşoğlu "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bunu başından beri de bu netlikte paylaştık. Ancak orada bir boşluk oluşmasına, o boşluğu da terör örgütlerinin doldurmasına hiçbir şekilde müsama gösteremeyiz" diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy, Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına yönelik "Aslında dolaylı olarak bu bilginin doğru olmadığını paylaşmış olduğu yorumunu yapabiliriz" değerlendirmesine bulundu.

Brezilya'daki ikili temasları da aktaran Ersoy, Bakan Çavuşoğlu'nun Gabon ve Guetemala Dışişleri bakanları ile görüşeceklerini, yeni atanan Brezilyalu mevkidaşı ile de bir yüzyüze görüşesi olduğunu aktardı. Duda'nın yemin törenine katılması beklenen Ukrayna Başbakan Yardımcısı ile de görüşeceği belirtilen Çavuşoğlu'nun yarın da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile de bir araya geleceği ifade edildi.