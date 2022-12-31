Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Şam ile ikinci görüşme ne zaman? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile ilk temasa ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un ve gazetecilerin soruların yanıtlayan Çavuşoğlu, Şam ile ikinci görüşmeye ilişkin olarak Ocak'ın ikinci yarısını gösterdi.

Giriş: 31.12.2022 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Şam ile ikinci görüşme ne zaman? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet Başkanı Duda'nın yemin törenine katılmak için Brezilya'da.

Brezilya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Şam ile ikinci temasa ilişkin olarak "Ocak'ın ikinci ayında olabilir" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu ile birlikte Brezilya'da gelişmeleri takip eden gazeteciler arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını Habertürk'e anlattı.

Çavuşoğlu, gazetecilerle konuşmasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede ilk olarak yeni yıl tebriklerinin edildiğini sonrasında ise Lavrov'un üçlü görüşmeyi sorduğunu aktardı. Görüşmede Lavrov'un Ocak ayının ikinci haftasının uygunluğun sorduğunu ve Çavuşoğlu'nun buna olumlu dönüş yaparak mümkün olabileceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmenin yerinin nerede olacağının belli olmadığını belirten Çavuşoğlu, Moskova dışında üçüncü bir ülkede de görüşmenin olabileceğini ifade etti.

Suriye basınında yer alan "Türkiye'nin Suriye topraklarından çıkabileceğine dair" iddialara ilişkin soruya ise Çavuşoğlu "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bunu başından beri de bu netlikte paylaştık. Ancak orada bir boşluk oluşmasına, o boşluğu da terör örgütlerinin doldurmasına hiçbir şekilde müsama gösteremeyiz" diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy, Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına yönelik "Aslında dolaylı olarak bu bilginin doğru olmadığını paylaşmış olduğu yorumunu yapabiliriz" değerlendirmesine bulundu.

Brezilya'daki ikili temasları da aktaran Ersoy, Bakan Çavuşoğlu'nun Gabon ve Guetemala Dışişleri bakanları ile görüşeceklerini, yeni atanan Brezilyalu mevkidaşı ile de bir yüzyüze görüşesi olduğunu aktardı. Duda'nın yemin törenine katılması beklenen Ukrayna Başbakan Yardımcısı ile de görüşeceği belirtilen Çavuşoğlu'nun yarın da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile de bir araya geleceği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar
Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar
Kılıçdaroğlu: Loading halkım loading
Kılıçdaroğlu: Loading halkım loading
Çin lideri Jinping’in 2023 mesajı
Çin lideri Jinping’in 2023 mesajı
İmamdan duygulandıran davranış! Onu görünce...
İmamdan duygulandıran davranış! Onu görünce...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.