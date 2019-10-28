28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi:
BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz. Sayın Trump da açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Müttefiklik ve stratejik işbirliği konusunda Türkiye de burada hareket etmiştir. Detaylarla ilgili açıklamaları bakanlıklarımız yapıyor. Biz bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez.
150 SAATLİK MUTABAKAT
ABD, 120 saat sonunda YPG'li teröristlerin buradan çıkarıldığını taahhüt etti. Dolayısıyla anlaşmamız da bu yöndeydi. Önce ara verme, sonra da teröristler çıktıktan sonra harekatı durdurmak. Eğer çıkmayan birisi varsa, taciz olursa Türkiye'nin vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz. Biz de bunları etkisiz hale getireceğiz. Aynı anlamda Rusya ile yaptığımız mutabakatta da eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse Kobani'den Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler. Çıkmayan varsa temizleriz. Harekata ara verdik veya durdurduk demek hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Temizlik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!