Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

AA

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE Dışişleri Bakanlığında görüştü.

İki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

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Görüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti.

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Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarının ardından basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin çalışmaların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15 Şubat'ta Expo 2020'de Türkiye milli günü etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." dedi.

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.