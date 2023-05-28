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Bakan Bilgin net rakam verdi! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak?

Bakan Bilgin net rakam verdi! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Habertürk'ün sorularını yanıtlarken, asgari ücret ara zammı için net rakam verdi. Bilindiği gibi asgari ücret son olarak ocak ayında yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 TL yükseltilmişti. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, temmuz ara zammıyla net asgari ücretin ne kadar olacağı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte 2023 asgari ücret zammında son durum...

Giriş: 28.05.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin temmuz ayını işaret ederek, asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini vurguladı. Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından net ve brüt asgari ücret belirlenmektedir. Peki, "2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. 

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    "ASGARİ ÜCRET YUKARIDAKİLERİNİ DE BELİRLİYOR"

    Türkiye dolar üretemeyen bir ülke değil. İhracat yoluyla dolar üretiyor. Üretimini artırdıkça, sanayiye dayalı büyümesini yükselttikçe Türk ekonomisi kendi ihtiyacı olan doları üretebilecek bir ülkedir. Türkiye'nin petrolünü üretme imkanlarının arttığı, doğalgazını bularak devreye bağladığını dikkate aldığımızda ekonominin maliyet üzerindeki baskısının azalacağını söyleyebiliriz. Türkiye bütün ekonomik şartlar karşısında özellikle çalışanlarını koruyan sosyal politikalar uyguladı. Ekonomi büyüdü. Enflasyon karşısında emekçilerini koruyan ücret politikalarını uygulamaya soktu. Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır. Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur. Türkiye'nin takip ettiği politikalar büyüme, istihdam ve üretimi artırarak yürümesini sağlayan politikalardır. Konjonktürel sorunların aşılması öncelikli meseledir. Her ekonomik büyüme, ekonomik konjonktürel durum yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Sosyal devlet, sosyal politikalarla çalışanların, emeklilerin durumunu korumaktır. Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor.

  • ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLUR?

    Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.

  • TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

    Bakan Bilgin daha önce asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

     

  • "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

  • 2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız."

  • "HEM ENFLASYON FARKI HEM REFAH PAYI DİKKATE ALINACAK"

    Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

  • 2023 ASGARİ ÜCRET OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu.

    "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

  • "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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