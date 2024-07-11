Bakan Bayraktar, TTK'nin özelleştirileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

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Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak, Bartın ve Karabük milletvekilleri, AK Parti il başkanları ve Genel Maden İş Sendikası heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun mevcut durumu, madencilerimizin çalışma koşulları ve bölgenin ekonomik kalkınması gibi konuları ele aldık. Kamuoyunu bir süredir meşgul eden TTK'nin özelleştirileceğine dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirmek isterim. Köklü ve milli bir değer olarak hizmet veren TTK, faaliyetlerine devam edecektir."

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir