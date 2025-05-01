Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da TEİAŞ ziyaretinde konuştu.

Avrupa'da özellikle İspanya ve Portekiz'de etkili olan ve hayatı felç eden kesintilere ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

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AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pazartesi günü İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi Avrupa'da büyük kaosa yol açmıştı.

Mağazalar, evler karanlığa gömülürken; tren seferleri ile uçuşlar ertelendi, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Belçika, Fransa gibi pek çok ülkenin de etkilendiğinin açıklandığı kesintinin büyük ölçüde giderildiği, Portekiz'de 6,2 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlandığı ancak sorunların tamamen çözülmesinin birkaç gün daha sürebileceği belirtilmişti.