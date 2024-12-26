Bakan Bak İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.
Giriş: 26.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 20:34
Bakan Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları ile İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları adaylık süreci değerlendirildi.
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