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        Bakan Bak: "Antalyalılar hazırlıklı gelmiş"

        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada bütün pehlivanları tebrik ederek, "Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş, onlar kemeri aldılar ve götürüyorlar" dedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 12:24
        "Antalyalılar hazırlıklı gelmiş"
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        Edirne'de bu yıl 662.'si gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlık mücadelesinde İsmail Balaban'ı yenerek birinci olan Yusuf Can Zeybek'i ve diğer pehlivanları tebrik etti.

        Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Bak, Antalyalıların Kırkpınar'a daha hazırlıklı geldiğini ifade etti. Kırkpınar'dan çok ünlü güreşçilerin geçtiğini belirten Bakan Bak, "Ahmet Taşçı'lar, Recep Kara'lar, onlardan önce Ordulu Mustafa'lar, Karamürselli Aydın Demir'ler, efsane güreşçiler geçti. Burası tabii er meydanı. Bütün başpehlivanların kendini gösterdiği, o yılki en büyük pehlivanın ortaya çıktığı yer burası. Güzel bir gündü, bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyoruz. Ekranları başında izleyenlere de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        “Antalyalı pehlivanlar hazırlıklı gelmiş”

        Antalyalı pehlivanların bu yıl hazırlıklı geldiğini belirten Bak, “Pehlivanlarımıza dönüşte hayırlı yolculuklar diliyorum. Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar ve götürüyorlar ama geçici tabii. Altın kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor” diye konuştu.

        “Depremzedeleri unutmadık”

        Emeği geçen herkese teşekkürler eden Bakan Bak, ”Hakemine, davulcusuna, cazgırına, yağcısına, emek veren tüm basın mensuplarına, seyircisine, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türkler, bizler, er meydanının insanlarıyız. Milletimiz yağlı güreşi seviyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tabii tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde orada yaraları saracağız" dedi.

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