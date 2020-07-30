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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından temmuz ayı ekonomik güven endeksini değerlendirdi. Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti;

"Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." dedi