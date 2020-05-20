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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması'na telekonferansla katıldı. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada koronavirüs sürecinde verilen destek tutarının 252 milyar lira olduğunu, bunun ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aştığını söyledi.

'İTHALAT KOLAY OLMAYACAK'

Yılın ikinci yarısının ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazılacak bir dönem olacağını ifade eden Albayrak, yerli üretimin önceleneceğini vurguladı. Albayrak ''Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz. Yerlileştirmede sanayicimizi daha da destekleyeceğiz. Uzun vadeli, TL'ye dayalı, düşük maliyetli finansman programlarını etkinleştireceğiz. Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz. Stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. İnşallah kazanımlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın sağladığı desteklerle Kovid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız'' dedi.

'YENİ DÖNEM TİCARET VE YEREL PARA SWAPTA ETKİN YÜRÜTECEĞİMİZ BİR SÜREÇ OLACAK'

Swap anlaşması konusuna da değinen Albayrak,"Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" ifadesini kullandı.