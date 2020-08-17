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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gittiği bildirildi.

Akar ve Güler'in Trablus'ta Libyalı yetkililerle bir araya gelerek, bir dizi görüşme gerçekleştirmekte olduğu ifade edildi. Akar ve Güler, Trablus'ta askeri törenle karşılandı.

Akar'ın ayrıca yaklaşan Sirte ve Cufra operasyonları öncesinde Türk askeri üssünde de incelemelerde bulunacağı belirtildi.