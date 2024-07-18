Bakalım ne kadar dikkatlisiniz: Gözlerinizi görsellerde gizli olan 10 nesneyi hızlıca bularak test edin!
Görsel zekanızı test etmek ve eğlenceli vakit geçirmek mi istiyorsunuz? O zaman gizli nesneleri bulabileceğiniz bu bulmacalar tam size göre! Peki, ne kadar dikkatli olduğunuzu gözlerinizi test ederek öğrenmek ister misiniz? İşte, gözlerinizi görsellerde gizli olan nesneleri hızlıca bularak test edebileceğiniz 10 bulmaca!
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İnsanlar boş zamanları olduğunda beyinlerini aktif tutmak için zorlu bulmacaları çözerek eğlenceli vakit geçirebilirler. Haberimizde evlerin odalarındaki bazı nesneleri hızlıca bulmanız için sizi zorlayabilecek bulmacaları derledik. İşte, her ayrıntıya dikkat etmeniz gereken ve görme yeteneğinizi test edecek 10 bulmaca ve nesnelerin nerede olduğunun cevapları...
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1. soru: Görselde gizli olan diş fırçasını bulabilir misiniz?
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Cevap: En sağda alttaki kutunun üzerinde duruyor.
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2. soru: Resimde saklı olan kulaklığı görebiliyor musunuz?
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Cevap: Çamaşır makinesinin üzerindeki dolapta bulunan deterjanın hemen solunda bulunuyor.
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3. soru: Görselde gizli olan kurbağayı bulabilir misiniz?
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Cevap: Uyuyan kızın üzerindeki posterde görülüyor.
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4. soru: Resimde saklı olan kahve fincanını görebiliyor musunuz?
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Cevap: Sağ altta kırmızı kutunun yanında duruyor.
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5. soru: Görselde gizli olan tacı bulabilir misiniz?
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Cevap: Sağda duvara asılı olan rafın üstünde bulunan bitkinin solunda görülüyor.
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6. soru: Resimde gizli olan kaktüsü görebiliyor musunuz?
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Cevap: Sarı saçlı kızın arkasında bulunan yeşil oyuncakların arasında yer alıyor.
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7. soru: Görselde gizli olan donutı bulabilir misiniz?
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Cevap: Yerdeki halının üzerinde duruyor.
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8. soru: Resimde gizlenmiş olan ananası görebiliyor musunuz?
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Cevap: En solda altta bulunan kapağı açık rafta kutunun arkasında duruyor.
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9. soru: Görselde gizli olan ruju bulabilir misiniz?
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Cevap: Tezgahtaki mısır gevreği kutusunun arkasında saklı bir şekilde görülüyor.
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10. soru: Resimde saklı olan oyuncak arabayı görebiliyor musunuz?
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Cevap: Duşakabinin içinde yerde duran şampuanların arasında kırmızı oyuncak araba var.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side
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