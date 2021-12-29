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'Bahur' belgeseli ünlü isimleri buluşturdu

Kadim Türklerden ve uygarlıklardan başlayarak Osmanlı’dan günümüzde ‘Buhur ve tütsü’ geleneğinin uygulanmasını ve ritüellerinin yolculuğu anlatıldığı “Kokunun Sessiz Dili – Bahûr” belgeseli ünlü isimlerden oluşan güçlü kadrosuyla çekildi

29.12.2021 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
'Bahur' belgeseli ünlü isimleri buluşturdu

Bahur Belgeseli’nin başrollerinde son olarak Hz İsa’ filminde rol alan Almanya’da yaşayan Türk oyuncu Can Arduç, Fatih Sultan Mehmet’i canlandırırken, Wilma Elles ve Arzu Yanardağ da yer alıyor. Belgeselde ayrıca Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimleri Selahattin Taşdöğen, Suna Selen, Emin Olcay ve Mehmet Çebiç bulunuyor.

Yapımcılığını Zeki Sincar, yönetmenliğini Şahit Yiğit, senaryo ve konsept danışmalığını Nurgül Bayram üstlentlendiği belgeselde; Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Rana Babaç Çelebi, Aslı Bilgin, Bihter Türkan Ergül gibi alanında uzman isimlerden görüşler alındı.

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