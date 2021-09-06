Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.
Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.
Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.
Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.
Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.
TÜRKİYE BAHREYN İLİŞKİLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında Bahreyn'i ziyaret etmiş, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Bu ziyarette Türkiye ve Bahreyn arasında diplomasi, ekonomi, enerji ve savunma alanlarında 4 anlaşma imzalanmıştı.
İki ülkenin arası, Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı sonrası açılmıştı.
Bahreyn, 2020 yılında ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve BAE ile İsrail arasında Beyaz Saray'da yapılacak 'normalleşme anlaşmasına' davet edilmişti. ABD eski Başkanı Trump ve İsrail eski Başbakanı Netanyahu gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, Filistin, Bahreyn'deki büyükelçisini geri çekmişti. Türkiye Dışişleri ise atılan adımı şiddetle kınadığını açıklamıştı.
Bundan birkaç ay sonra Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’nin yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı dileklerini iletmişti. İki ülke lideri görüşmede ilişkilere ivme kazandıracak hususları da ele almıştı.
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