Elazığ merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Demirtaş köyünde Tevhik Sadak, arazisinde bulunan ağaçların bakımı için bahçesine sondaj vurdurdu.
İHA'nın haberine göre vurulan sondaj sonrasında yerin 90 metre altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.
Bu durum karşısında şaşıran Sadak, çıkan doğal maden suyunun hızını yavaşlatmak ve çevredeki vatandaşların tarlasına zarar vermemek için sondaj yerini direkle kapatmaya çalıştı.
Bunun üzerine su birkaç bölgeden daha taşmaya başladı. Suyun kontrolsüz olarak aktığını ve diğer bahçelere de zarar vermeye başladığını aktaran Sadak, henüz tahlili yapılmayan su ile ilgili yetkililerin ilgilenmesini istedi.
Tarlaya diktikleri ağaçları sulamak için gerekli izinleri alarak sondaj çalışması yaptıklarını belirten Tevfik Sadak, “9 bin 100 metre olan tarlamıza ağaç diktik. Ağaçların sulanması için sondaj düşündük. DSİ Bölge Müdürlüğü'nden ruhsatımızı aldık ve sondaj çalışmasını yaptık. 90 metreye kadar 1 santimetre bile su yoktu. Ondan sonra böyle bir su çıktı. Sondajcı da hayretler içerisinde kaldı. Yoğun derecede akan sudan dolayı boru da indiremedik. Şu anda mağduruz, ilgililer bize yardım ederlerse memnun oluruz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar" dedi.
Tuzluluk oranı yüksek ve soda tadında olan su ile ilgili kendi imkanları ile tahlil yapabilecek durumda olmadıklarını aktaran Sadak, “Bu olay dün başladı ve bu şekliyle devam ediyor. Normal su bekliyordum. Civardaki bütün vatandaşların sondaj suyu temiz, içilir bir su. Ancak bu suyun tuz oranı fazla. Nasıl bir değerlendirme yapılacağı ilgililerin işi” ifadelerini kullandı.
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