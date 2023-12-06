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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nde yeni başkanı Begüm Yücel oldu - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nde yeni başkanı Begüm Yücel oldu

        Türkiye basketbolunun kısa sürede en dikkat çeken kulüplerinden olmayı başaran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğu Begüm Yücel'e emanet edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:14
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        Bahçeşehir'de yeni başkan Begüm Yücel oldu
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        2021-2022 sezonunda FIBA Europe Cup’ı müzesine götürerek Avrupa’da kupa kazanan altıncı Türk basketbol takımı olan Bahçeşehir Koleji, bu sezona da iddialı bir giriş yaptı. Grubunu lider tamamlayan İstanbul ekibi, bir kez daha şampiyonluğun en önemli adaylarından olduğunu göstererek yoluna devam ediyor.

        Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce kampüsüyle yeni nesillerin yetişmesinde önemli rol oynayan Bahçeşehir Koleji, her alanda örnek teşkil etmeyi sürdürüyor. Sportif başarılar ve eğitim alanındaki yeniliklerinin yanında Türkiye’de en çok kadın çalışana ve kadın yöneticiye sahip Bahçeşehir Koleji, bu kez de basketbolda önemli bir atılım yaptı. Beşiktaş başkanlık seçimlerini kazan Hasan Arat’ın, 2. Başkan olarak Hüseyin Yücel’in ismini açıklamasıyla beraber Bahçeşehir Koleji’nde boşalan başkanlık koltuğuna Begüm Yücel getirildi.

        Bugün gerçekleştirilen tanıtımda başkanlığını ilan eden Begüm Yücel, Basketbol Süper Ligi tarihinde bu göreve layık görülen ilk kadın başkan oldu.

        "Daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz"

        Başkanlık görevini devraldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Begüm Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel’i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Kulübümüz kurulduğu ve basketbol takımımız sahada mücadele etmeye başladığı ilk günden beri en sıkı taraftarı, en yakın takipçisi oldum. Basketbol bir takım oyunu, ben de bu takımın bir parçası olarak her zaman üzerime düşeni yapmaya hazırım. Sonuna kadar mücadele eden ve her konuda birlikte çalışan bir ekip ruhu oluşturmak istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz değişmedi. Gönlümde bir kez daha bu kupayı, FIBA Europe Cup’ı ülkemize getirmek var. Bunu başaracağımıza inancım tam. Bundan sonraki sezonlarda daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

        Begüm Yücel kimdir?

        Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğini yürütmektedir. Hayatını ailesi gibi eğitime adayan Begüm Yücel, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına burslar sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan SEY Vakfı’na da Başkan Vekilliği yaparak kariyerini sürdürmektedir.

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