Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol

Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında ERA Nymburk’u 88-80 mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti.

Giriş: 29.11.2022 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da 2'de 2 yaptı
İHA

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Yiğit Arslan, James Gist, Jerry Boutsiele; konuk takım ERA Nymburk ise Marek Klassen, Martin Kriz, Eric Lockett, Gerel Simmons ve Nate Watson beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar yay gerisinden bulduğu isabetlerle maça çok iyi başlayıp skoru 15-5’e getirince konuk ekip çeyreğin bitimine 6 dakika 26 saniye kala molaya başvurdu. Molanın ardından Çekya temsilcisi 9-0’lık bir seri yakalayarak skoru 15-14 yaptı ve periyodun son dört dakikasına bu skorla girildi. Muhammed’in son bölümdeki skorer oyunuyla oyundaki üstünlüğünü yeniden tesis eden Bahçeşehir Koleji, maçın ilk dörtte birlik bölümünü 25-19 önde geçti.

Kırmızı Ejderhalar ikinci çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu ve savunma sertliğiyle 6-0 seri yakalayarak ilk üç dakikayı 31-19 önde geçti. Konuk ekip, devrenin bitimine 5 dakika 42 saniye kala skor 36-25’ken bir mola daha aldı. Devrenin kalan kısmında dış atışlarla etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 53-40 önde girdi.

Soyunma odasından iyi dönen taraf ERA Nymburk oldu ve 16-8’lik seriyle skor 61-56’ya gelince çeyreğin bitimine 5 dakika 19 saniye kala Bahçeşehir Koleji molası geldi. Molanın ardından ERA Nymburk 13-3’lük bir seri yakaladı ve maçın son dörtte birlik bölümüne 69-64 önde girdi.

Son çeyreğe iki ekip de savunma sertliğini artırarak başlarken ilk üç dakikalık bölüm 67-73’lük skorla geçildi. Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Kırmızı Ejderhalar, parkeden 88-80 galibiyetle ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci zaferini elde etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en ilginç bitkileri
Dünyanın en ilginç bitkileri
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Aday memur nedir, maaşı ne kadar?
Aday memur nedir, maaşı ne kadar?
15 bin 537 tıbbi sekreter alımı!
15 bin 537 tıbbi sekreter alımı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.