Bahçesaraylı gençler kızaklarıyla yayla yolunu kayak pistine dönüştürdü

Bülbül, "Kayağa giderken güzel vakit geçiriyoruz. İlçe ve mezra arasındaki mesafe çok olduğu için vaktimizi mezrada geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız en büyük aktivitelerden biri karla kaplı dağlarda kızakla kaymak. Başka bir sosyal aktivite olmadığı için zamanımızı böyle geçiriyoruz" dedi.