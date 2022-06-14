Düğünde başlayan kavga, sokakta bitti: 1 yaralı

AA

Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bir düğün salonunda sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Düğün salonunun önünde de devam eden kavga nedeniyle çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. AA'nın haberine göre; emniyet ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona ererken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.