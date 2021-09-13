Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Amca yeğen arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yeğen yaralandı. Diğer olayda caddede karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada da 1 kişi öldü.

13.09.2021 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü
Bahçelievler'de aynı saatte iki cinayet
0:00 / 0:00
DHA

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında iki ayrı noktada silahlı kavgalar çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.

AMCA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

"BENİM BABAMI KİM VURDU"

Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

HUSUMETLİSİNİ CADDE ÜZERİNDE SİLAHLA VURARAK KAÇTI

Mahmutbey Caddesi'nde aynı saatte meydana gelen bir diğer olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak kesişiminde karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
Beyoğlu'nda 'kaçak tur stantları' denetiminde ceza yağdı
Beyoğlu'nda 'kaçak tur stantları' denetiminde ceza yağdı
Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
Denizde cansız beden ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Denizde cansız beden ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Ankara'da feci kaza: 5 ölü!
Ankara'da feci kaza: 5 ölü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.