Bahçeli'nin Öcalan çağrısı | Özel: Sorun bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da STK'larla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa söylesin. Ancak Türkiye'de Kürt sorunu yoktur sözü söylenmesin. Türkiye'de 26 milyon Kürdün sorununu yok sayıyorsunuz. Kürt sorunu vardır tam da şuradadır. Kürdün sorunu olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar vermez. Kürtler, sorunumuz kalmadı diyene kadar sorun vardır.

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Terörün varlığı tüm Türkiye'nin sorunudur. Ama Kürtlerin sorunları da sadece Kürtlerin değil tüm Türkiye'nin sorunudur. Büyük devlet karar vermiş, küçük Devlet de dün ilan etmiş gibi duruyor. Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez, aksine onlar böyle söyledikçe derinleşir. Bu iki sorun eş zamanlı çözülmedikten sonra sorun doğurmaya devam eder.

Sorun bir kişinin Meclis'te konuşmasıyla çözülmez. Bu sorun 86 milyonun iradesiyle çözülecektir. Bir yandan bir sorunu çözeceğiz derken Kürt sorunu yoktur deyip Erdoğan'ın sorununu çözme şüpheleri bertaraf edilmelidir.