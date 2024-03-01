Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
Batman'ın Kozluk ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bahçede 4 yıl önce dikilen 900'e yakın badem ağacını kesti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
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Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya köyünde gece saatlerinde Takyeddin, Yüksel ve Sabahattin Dinler kardeşlere ait 40 dönümlük araziye giren kimliği belirsiz kişiler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün destekleriyle 4 yıl önce dikilen, 900’e yakın badem ağacını kesti.
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Durumu fark eden Dinler kardeşlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, bahçede inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de bahçede incelemede bulundu.
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Olayın aydınlatılmasını isteyen Yüksel Dinler, “4 yıllık emeğimizi bir gecede bitirdiler. Bahçede zararımız büyük. Bu yıl verimde 1 milyonun üzerinde kazanç bekliyorduk. Emeğimize acımadılar. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.
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Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.