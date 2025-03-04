Bahar yeni bölüm izle: Show TV ile Bahar 37.bölüm canlı izle

Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin’in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar. Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar’a çevrilir. Aziz Uras’ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz. Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır! Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir. Sadece tıbbi yetkinliğini değil, aynı zamanda cesaretini de ortaya koymak zorunda kalırken, bu süreç onu Aziz Uras’la doğrudan karşı karşıya getirecektir. Öte yandan hastanenin başka bir köşesinde Leyla, kritik bir ameliyatın ortasında yaşam mücadelesi verirken, doğumu bitiren Bahar, Seren’in çığlığıyla irkilir; “Bahar bebeklerim yaşıyor mu!?”