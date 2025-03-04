Bahar yeni bölüm izle: Show TV ile Bahar 37.bölüm canlı izle
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizide bu hafta Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırıyor. Bahar meslek hayatındaki ilk doğumu gerçekleştirmek zorunda kalır ve Evren'in desteğiyle doğumu yönetmeye karar verir. İşte Bahar canlı izle seçeneği ve yeni bölüm özeti
- 1
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar 4 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin son bölümünde heyecan doruktadır. İşte, 4 Mart 2025 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
- 2
BAHAR İZLE
4 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 37. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
BAHAR SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SHOW TV CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni bölümde Bahar’ın torunlarının doğumu sırasında yaşadığı büyük gerilim ve duygusal anlar yaşanacak.
Seren’in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır.
- 3
Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin’in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar. Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar’a çevrilir. Aziz Uras’ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz. Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır! Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir. Sadece tıbbi yetkinliğini değil, aynı zamanda cesaretini de ortaya koymak zorunda kalırken, bu süreç onu Aziz Uras’la doğrudan karşı karşıya getirecektir. Öte yandan hastanenin başka bir köşesinde Leyla, kritik bir ameliyatın ortasında yaşam mücadelesi verirken, doğumu bitiren Bahar, Seren’in çığlığıyla irkilir; “Bahar bebeklerim yaşıyor mu!?”
-
- 4