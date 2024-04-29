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        Haberler Televizyon "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın yeni fragmanı - Magazin haberleri

        "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın yeni fragmanı

        SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Bahar. Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümüne bir çok gelişme damga vuracak. Onlardan biri de Bahar'ın boşanma kararı alması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:36
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        Boşanma kararı aldı
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        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 11'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        İlk bölümünden itibaren izleyicilerden büyük ilgi gören "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da

        Bahar'ın gerçeklere uyanmasından sonra neler yapacağı, izleyiciler tarafından merak konusu olurken; diziden yayınlanan tanıtım, heyecan dolu gelişmelerin yeni bölümde de hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

        Tanıtıma, Bahar’ın boşanma kararı damgasını vururken; Timur’un çaresizliği ve pişmanlığı ise dikkat çekti. Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak gittiği Şavklı Köyü’nde, birbirinden renkli ve eğlenceli anların yaşanacağının ipuçlarını veren tanıtımda, Bahar - Timur - Rengin üçgeninde de gerilim doruklara tırmandı.

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        Rengin’in "Bahar, bilmen gereken çok önemli bir şey var!" sözleri ise, Bahar’a Parla hakkındaki gerçeği anlatıp anlatmayacağı konusunda merak uyandırdı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de...

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        #bahar fragman
        #demet evgar

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