"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 8'inci bölümünden bir tanıtım daha

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın 8'inci bölümünden bir tanıtım daha

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SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?"ın merakla beklenen 8'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Haftalık reytinglerde de zirvenin sahibi olan diziden yayınlanan tanıtım, yeni bölümde seyircilere duygu yüklü anlara tanık olacaklarının ipuçlarını verdi.

Yayınlanan tanıtımda, hastaneye kaldırılan Rengin’in, “Bana bir şey olursa, senden özür dilerim!” sözleriyle Bahar’dan af dilemesi damga vururken, Timur’un Rengin için endişesini gören Bahar’ın, ikilinin arasındaki ilişkiyi anlayıp anlamayacağı da merak konusu oldu.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?", her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...