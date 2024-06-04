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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 15'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Evren ve Bahar'ın yakınlaştığı ve çok heyecanlı gelişmelerin yaşandığı tanıtım, yeni bölümünde yine duygu dolu anların yaşanacağının ilk ipuçlarını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:38
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        Evren ve Bahar yakınlaşıyor
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        SHOW TV’nin yayınlandığı ilk bölümünden itibaren fenomen haline gelen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın gelecek bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

        Evren ve Bahar'ın, Evren'in hislerini itiraf etmesinin ardından ilk defa yüz yüze geldikleri tanıtımda, Bahar'ın Evren'e başka birini bulmasını söylediği sahne büyük yankı uyandırdı. Bir süredir Evren'in peşini bırakmayan Dora'nın, Timur'un boşanma avukatı çıkması ise Bahar'ı ve Evren'i şoke etti.

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        Yangın esnasında kamera kaydına alınan Timur ve Rengin'in öpüşme anlarını Doruk ve diğer asistan doktorlar izledi. Reha Hoca'nın Rengin ve Timur'dan istifa dilekçelerini vermelerini istemesinin ardından nasıl bir yol izleyecekleri merak uyandırırken; Evren'in Bahar'a tahlil sonuçlarını aktarması sonrası Bahar'ın vücudunun nakli kabul etmediği ortaya çıktı.

        Sağlık durumunu öğrenmesinin ardından endişeye kapılan Bahar'ı Evren'in "Birlikte üstesinden geleceğiz" diyerek teselli ettiği anlar tanıtıma damgasını vururken, bu anları fotoğraflayan kişinin kim olduğu büyük merak uyandırdı.

        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

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