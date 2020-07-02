Bugünkü haberlere gülüp, geçiyorum sadece. Bahar Şahin uzun zamandır tanıdığım, birlikte çalıştığım ve birçok kez dışarıda yemek yediğim bir arkadaşım.

Keşke normal bir selamlaşmayı farklı yansıtmak için uzaktan fotoğraf açısı yakalamaya çalışmak yerine, yanımıza yaklaşıp bir 'Merhaba' deseydiniz. Bize bir sorsaydınız... Neyse, sağlık olsun. İlk değil, son da olmayacak nasıl olsa...