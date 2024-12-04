'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yine zirvede

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam ekranlara gelen heyecanın doruklara ulaştığı bölümüyle milyonları, yine ekrana kilitledi.

Her salı, ekranlara damgasını vuran dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı.

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‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın yirmi yedinci bölümü ABC1 20+ grubunda 8,32 izlenme oranı 20,16 izlenme payı, AB’de 8,12 oranı 21,66 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 6,18 izlenme oranı 15,92 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da birbirinden güzel yorumların yağdığı #Bahar etiketi, tam 6 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 27'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Umay ve Cem’in kaza yaptığını öğrenen Bahar ve Evren soluğu hastanede alırken Timur’un da hastaneye Efsun’la gelmesi Rengin’in gözünden kaçmadı. Timur, hırsızlık olayını Umay’a anlatarak Cem ile görüşmesini yasakladı. Seren ve Aziz Uras’ın başarısız nikah girişimini hastanede öğrenen herkes şoke oldu. Bahar ve Aziz Uras’ın evdeki konuşması seyircileri duygulandırırken Aziz Uras dağılmalarının suçlusunu Bahar olarak gördü. Bahar, Evren’in ilaçlarını kontrolsüzce kullandığını öğrenince ilaçlarına el koydu. Ancak Evren, Bahar’dan gizli ilaç kullanımına devam etti. Hastanede Seren ve Aziz Uras tartışırken o sırada acile gelen hasta Uğur’u kendisini terk eden nişanlısı Efe zannetti. Hasta Cemre, Efe gibi davranmak zorunda kalan Uğur’a saldırınca eğlenceli anlar yaşandı. Hastaneye gelen Efe, Cemre’nin annesinin kendisine saldırması üzerine bayılırken yapılan testlerde bulaşıcı bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. Seren’in Aziz Uras ile ilişkileri hakkındaki kafa karışıklığı ise Cemre ve Efe aşkı sayesinde son buldu. Doruk ve Uğur’un sürpriz planı sayesinde barışan Aziz Uras ve Seren bir daha ayrılmamak için birbirlerine söz verdi.

Aziz Uras’a büyük sürpriz; REKLAM Aldatıldığından şüphelenen Rengin, Timur’un telefonundan Efsun’a buluşma teklifinde bulunurken restorana gelen kişi Efsun değil Timur oldu. Aralarında çıkan büyük kavga sırasında Timur, en büyük hatasının Bahar’ı aldatmak olduğunu itiraf etti. Rengin duyduklarıyla hayal kırıklığına uğrarken intikam almak amacıyla Bahar’ın velayet davasında tanıklık yaptı ve davanın ertelenmesini sağladı. Rengin’in bu hareketi Timur’un sabrını taşıran son damla oldu ve Efsun’un evine gidip onu öptü.

Timur, Efsun’u öptü; Rengin, Timur’u tehdit etti; Efe’nin babası, korktuğu için oğluna donör olmak istemezken Timur zamanında kendisinin aynı hatayı yaptığını ve ömür boyu bunun pişmanlığını yaşadığını anlattı. Timur yaptığı konuşma sayesinde Efe’nin babasını donör olmaya ikna ederken bu dakikalar herkese duygusal anlar yaşattı. Evren’in ameliyata hazırlandığını öğrenen Bahar sevgilisini yalnız bırakmak istemedi ve yanında oldu. Evren, zorlu geçen ameliyatın ortasında ilaçlarını aşırı doz kullanması yüzünden bir anda bayıldı. Ne yapacağını bilemeyen Bahar şoke olurken; Efe’nin kurtulup kurtulamayacağı ve Evren’e neler olacağı yeni bölüme olan merakı artırdı.

Evren, operasyonda bayıldı; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!