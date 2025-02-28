'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 37'nci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

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İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 37. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Rengin’in hasta olması sebebiyle Seren’in ikizleri için ameliyata Bahar girmek zorunda kalıyor. Evren ve Timur, Bahar’a destek olurken; Aziz Uras’ın ameliyat hakkında annesiyle tartışması ve ona, "Anne, sen doktor değilsin" demesi dikkat çekiyor. Ameliyat sırasında Seren’in, bebekleri için endişesi ve haykırışı ise izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini veriyor. Bebeklerin akıbeti ve Bahar’ın bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!