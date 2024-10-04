Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Büşra Pekin (Süreyya), Ecem Özkaya (Rengin), Elçin Afacan (Eylem), Füsun Demirel (Gülçiçek), Elit Andaç Çam (Çağla), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 19. Bölümünde;

Seren’in kutlamanın ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrenir. Aziz Uras başta olmak üzere herkesi şok eden bu haber yüzünden Umay annesine gerçeği söyleyemez. Seren’in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren’in annesiyle tanışmaya gider. Son derece zor bir karakter olan Seren’in annesi Efsun, Bahar’ın savaşacağı başka bir cephe açacaktır.