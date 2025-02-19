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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümü de ilgiyle izlendi

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümü de ilgiyle izlendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 35'inci bölümüyle ekranlara gelerek, izleyicileri yine ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:35
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        35'inci bölümü de ilgiyle izlendi
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine gündeme damgasını vurdu. Her hafta izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin 35'inci bölümü de ilgiyle izlendi.

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın yeni bölümü ABC1 20+ grubunda 6,10 izlenme oranı 14,67 izlenme payı, AB’de 5,64 izlenme oranı 15,18 izlenme payı, Total’de ise 4,63 izlenme oranı 11,64 izlenme payı elde etti.

        Yaşanan gelişmeler ve açığa çıkan gerçekler, izleyicileri şok ederken; dizinin son bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve Bahar etiketi ile tam 2 saat 35 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat verirken, Sumru Yavrucuk da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 35'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bahar, Leyla’nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, ameliyatına kadar Timur’un evlilik oyununu sürdürmek zorunda kaldı. Timur’un krizi fırsata çevirdiğini düşünen Evren, Bahar’la konuşunca durumun hassasiyetini anladı ve bu oyuna göz yumdu. Evren, Leyla’nın ilgisine karşılık bir nişanlısı olduğunu ve birlikte aynı hastanede çalıştıklarını söyledi.

        Bahar, Timur'un oyununa ortak oluyor;

        Son buluşmalarında Tolga’nın yemekten aniden kalkması, Çağla’yı şüphelendirirken; Tolga’nın ziyaret ettiği kişinin eşi çıkması 'Çağla şüpheleri konusunda haklı mı?' sorusunu sordurttu. Çağla, temkinli davranıp işini bahane ederek Tolga’nın yemek teklifini kabul etmedi. Buna karşılık Tolga, ona sürpriz yapıp yemeği ayağına getirdi.

        Yemekte Çağla’nın durumunu fark eden Tolga, ona anlatmadığı bazı şeyler olduğunu ama bunların kişisel olduğunu söyleyip Çağla’dan zaman istedi. Tolga’yı hastanede ziyarete gelen Çağla, Tolga’nın kargosu üzerinde yazan ismi ve asistanların konuşmasını duydu. Tolga’nın evli olduğunu düşünen Çağla, en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

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        Tolga'dan Çağla'ya özür çiçeği;

        Tüm aile Leyla’yı ameliyata ikna etmek için bir araya gelirken; geceye Rengin de katıldı. Rengin, Leyla’ya Timur’un nişanlısı olduğunu söylemeye çalışırken, Evren durumu toparladı ve Leyla’ya daha önce bahsettiği nişanlısının Rengin olduğunu söyledi. Evlilik oyununa dahil olmak zorunda kalan ve Evren’in nişanlısı rolüne giren Rengin yemek masasında Timur’a söylemek istediklerini Evren’e söyledi ve onu öptü. Rengin’in Evren’i öpmesi herkes için şok etkisi yaratırken; Rengin, Timur’a bunun ona veda öpücüğü olduğunu söyledi ve Timur’u terk etti.

        Rengin'in veda öpücüğü;

        Bahar, Leyla’yla baş başa annelik üzerine konuşurken ona “Hiç anne olmayı düşünmedin mi?” diye sordu ve Leyla’nın sırrı Bahar’ı şok etti. Evlilik dışı ilişkiden doğan bir çocuğu olduğunu ve ailesi yüzünden bebeği kısır bir kadına verdiğini söyleyen Leyla, Bahar’a Timur’un annesi olduğunu itiraf etti. Leyla’nın Bahar’a bıraktığı sırrın, tüm dengeleri nasıl değiştireceği büyük merak konusu oldu.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 36'NCI BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM İZLEYİCİYLE BULUŞTU

        Tanıtımda Leyla’dan öğrendiği gerçeği saklama konusunda zorlu anlar yaşayan Bahar, Timur’dan köşe bucak saklanırken, Timur’a resti çeken Rengin’in yeni imajı dikkat çekiyor. Leyla, annesi olduğu gerçeğiyle Timur’un hayatını başına yıkmak istemese de Timur’un bu gerçeği öğrenip öğrenmediği ise büyük merak konusu oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 36'ncı Bölüm Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

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