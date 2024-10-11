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        Haberler Televizyon Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 20. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:58
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        Bahar yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde, tansiyonun iyice yükseleceğinin ilk sinyalleri verildi.

        Tanıtımda, Rengin’in açıklamalarından sonra Bahar ve Timur karşı karşıya gelirken, Seren’in ailesine hamile olduğunu açıklaması, babası Rıza’nın rahatsızlanmasına sebep oldu. Diğer yandan Seren, annesi Efsun’la çatışma içindeyken; Bahar’ın ikilinin arasındaki iplerin kopmaması için çabalaması ise dikkat çekti. Geçtiğimiz bölümde ilişkilerinde çatırdamalar yaşayan Bahar ve Evren’in akıbeti merak konusu olmuşken, tanıtımda Evren’in Bahar’ı öpmesi izleyicilerin heyecanını artırdı. Süreyya’nın “Bundan sonrası yok, en azından bu hastanede yok,” sözleri ise Bahar’ın Peran Vakıf Hastanesi’ndeki geleceği hakkında büyük soru işaretleri yarattı.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dahil oldu.

        İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 20. Bölüm Tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” adlı dizi her salı saat 20.00’de Show TV’de!

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