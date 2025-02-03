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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 23:53 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:53
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        Yeni bölümden bir ön izleme sahnesi yayınlandı
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu.

        'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 33. Bölüm Ön İzlemesi;

        Ölümle burun buruna gelen Bahar ve Timur’un birbirlerine içlerini dökmeleri duygu yüklü anlara sahne olurken Gülçiçek’in fenalaşıp bayılması ve ardından Reha Hoca’nın müdahalesi tansiyonun tırmanmasına neden oluyor. İzleyicileri nefes kesen bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini veren ön izleme sahnesinde, doktor Jennifer’ın; "Çok üzgünüm hastayı kaybettiğimiz için" sözleriyle kimi kastettiği ise büyük merak konusu oluyor.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv

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