'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 26'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 26'ncı bölümünden heyecan ve gizem dolu 2'nci tanıtım yayınlandı.

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Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

REKLAM Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00'de SHOW TV'de! İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 26. Bölüm 2. Tanıtımı;