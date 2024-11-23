'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 26'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 26'ncı bölümünden heyecan ve gizem dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

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Tanıtımda, Evren'in Bahar için karıştığı kavga dikkat çekerken; Evren'in; "Ben hiç kimsenin hiçbir şeyi olmadım" sözünden sonra Bahar'ın, "Benim sevgilimsin, seni çok seviyorum!" demesi ise izleyicilerin heyecanını arttırıyor. Timur'un, Efsun'la öpüşmesinden sonra yaşadığı şoku atlamaması hem komik hem de ilginç anlara sahne olurken; Rengin'in ceketinde bulduğu saç, ikilinin ilişkisinde nelere yol açacak büyük merak konusu oluyor.