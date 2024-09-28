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        Haberler Televizyon Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı!

        Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı!

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin merakını artırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 00:00 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:02
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        Bahar yeni bölüm tanıtımı
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        Bahar ve Evren’in öpüşmesinden sonra ilişkilerinin nasıl devam edeceği büyük soru işaretleri oluşturmuşken; diziden yayınlanan tanıtım, izleyicilerin ikilinin hem romantik hem de eğlenceli anlarına tanık olacaklarının ilk sinyallerini verdi. Bahar, yaşadığı yoğun duygulardan kaçmaya çalışırken; Timur’un Bahar’ı geri kazanma çabası dikkat çekti. Bir davete Timur’la el ele katılan Rengin’in “Çok yakında Timur ve ben evleniyoruz.” açıklaması herkesi büyük bir şoka uğrattı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        İşte ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ 18.Bölüm İkinci Tanıtım;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” adlı dizi her Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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