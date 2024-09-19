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        Haberler Televizyon Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? Dizisinden yeni sezon ikinci tanıtımı!

        Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? Dizisinden yeni sezon ikinci tanıtımı!

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı ilk sezonuyla gönüllere taht kuran dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Reyting rekortmeni diziden yayınlanan ikinci tanıtım, heyecanın ve eğlence dolu dakikaların kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 00:32 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:32
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        Bahar'dan yeni sezon tanıtımı
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        Show TV’nin, MF Yapım imzalı ilk sezonuyla gönüllere taht kuran dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Reyting rekortmeni diziden yayınlanan ikinci tanıtım, heyecanın ve eğlence dolu dakikaların kaldığı yerden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi.

        DİZİDEN YAYINLANAN İLK AFİŞ MERAK YARATTI!

        Dizinin yeni sezonu için hazırlanan, Demet Evgar’ın yer aldığı renkli afiş çalışması sosyal medyada dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutulurken; Bahar’ın kucağındaki bebekler ise büyük bir gizem yarattı.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ Yeni Sezon İkinci Tanıtım;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” 24 Eylül’den itibaren her salı saat 20.00’de Show TV’de.

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