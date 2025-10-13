'Bahar'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 54. Bölüm Ön İzlemesi;

Tanıtımda, Aziz Uras ve Hayal arasındaki öpüşme ailede büyük bir krize neden oluyor. Bu olay karşısında, Nevra kararlı bir şekilde Aziz Uras'ın arkasında durmaya ve onu Bahar'a karşı korumaya çalışıyor. Ancak Bahar, oğlunun yaşananlar hakkında dürüst olmadığını düşünüyor. Nevra'nın, "Sonuçta Seren el kızı" sözü, Bahar'ın geçmişindeki travmatik anıları canlandırıyor. Bu durum, aile içindeki gerilimi daha da artırıyor. Aziz Uras ve Seren'in ilişkisindeki bu ayrılık, ilerleyen bölümlerde nelerin yaşanacağına dair büyük bir merak uyandırıyor.

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!