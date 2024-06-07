'Bahar'ın merakla beklenen sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 16'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 11 Haziran Salı akşamı, sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini verdi
SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 16'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 11 Haziran Salı akşamı, sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini verdi.
Tanıtıma, hastaneye kaldırılan Bahar’ın yeniden riskli bir karaciğer ameliyatı olması gerektiği damgasını vururken, Bahar’a hastane odasında yapılan sürpriz hem hüzünlü hem de duygu yüklü anlar yaşattı. Herkes Bahar’a destek olurken, Bahar’ın ikinci defa hayata tutunup tutunamayacağı ise büyük merak konusu oldu.
Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın yönetmen koltuğunda; Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu; Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna; Bennu Yıldırımlar ile Yasemin Kay Allen konuk oluyor.
Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', sezon finaliyle 11 Haziran Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de!
İşte 'Bahar’ın 16'ncı bölüm (Sezon Finali) tanıtımı;