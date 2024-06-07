Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın merakla beklenen sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın merakla beklenen sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 16'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 11 Haziran Salı akşamı, sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezon finalinden ilk tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 16'ncı bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. 11 Haziran Salı akşamı, sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziden yayınlanan tanıtım, izleyicileri duygu yüklü bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini verdi.

        Tanıtıma, hastaneye kaldırılan Bahar’ın yeniden riskli bir karaciğer ameliyatı olması gerektiği damgasını vururken, Bahar’a hastane odasında yapılan sürpriz hem hüzünlü hem de duygu yüklü anlar yaşattı. Herkes Bahar’a destek olurken, Bahar’ın ikinci defa hayata tutunup tutunamayacağı ise büyük merak konusu oldu.

        REKLAM

        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın yönetmen koltuğunda; Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu; Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna; Bennu Yıldırımlar ile Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', sezon finaliyle 11 Haziran Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de!

        İşte 'Bahar’ın 16'ncı bölüm (Sezon Finali) tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? sezon finali
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? sezon finali ilk tanıtım

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa