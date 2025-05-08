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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış! | Son dakika haberleri

        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!

        İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinde soruşturma tamamlandı. Vahşette, katil eski eş Rüstem Elibol'un olaydan 3 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı. Eski eşinin nerede oturduğunu, sabah saat kaçta çıkarak işe gittiğini tespit eden zanlı, 3 gün sonra yeniden geldiği İstanbul'da bu kez Bahar'ı katletti. Cinayeti işlediğini kabul eden zanlı 3 arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi

        Giriş: 08.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:55
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        Bahar'ın katili keşif yapmış!
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        İstanbul’da yaşanan dehşet saçan olay, 4 gün önce Şişli’de Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saat 06.30'da meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işe giderken cani eski kocası tarafından katledilen Bahar Aksu cinayeti soruşturması tamamlandı.

        KEŞİF YAPMIŞ

        İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol’un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’den İstanbul’a gelerek bir gece konakladığı belirlendi. İstanbul’da bir gece kalan zanlı ve arkadaşlarının olay yerine giderek keşif yaptıkları ortaya çıktı. Elibol’un, eşinin nerede oturduğunu ve sabah kaçta işe gittiğini tespit etmek için keşif yaptıktan sonra arkadaşlarıyla Çanakkale’ye döndüğü belirlendi.

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        3 SONRA GELİP CİNAYETİ İŞLEDİ

        Keşif yaptıktan sonra döndükleri Çanakkale’de yine arkadaşlarıyla 3 gün sonra sözde gezmek amacıyla İstanbul’a geri gelen katil zanlısı, kaçırmak istediği eski eşini direnmesi üzerine kafasına ateş ederek öldürdü. Yakalandığında polise “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim.” diyen Elibol, Aksu’yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Olay günü araç içinde Bahar Aksu ile konuşmak için kendisinin işe gitmesini beklediklerini anlatan katil zanlısı Elibol, genç kadının arabaya binmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Emniyette İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
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        #Bahar Aksu
        #son dakika
        #Rüstem Elibol
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