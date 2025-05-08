İstanbul’da yaşanan dehşet saçan olay, 4 gün önce Şişli’de Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saat 06.30'da meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işe giderken cani eski kocası tarafından katledilen Bahar Aksu cinayeti soruşturması tamamlandı.

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KEŞİF YAPMIŞ

İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol’un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’den İstanbul’a gelerek bir gece konakladığı belirlendi. İstanbul’da bir gece kalan zanlı ve arkadaşlarının olay yerine giderek keşif yaptıkları ortaya çıktı. Elibol’un, eşinin nerede oturduğunu ve sabah kaçta işe gittiğini tespit etmek için keşif yaptıktan sonra arkadaşlarıyla Çanakkale’ye döndüğü belirlendi.

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3 SONRA GELİP CİNAYETİ İŞLEDİ

Keşif yaptıktan sonra döndükleri Çanakkale’de yine arkadaşlarıyla 3 gün sonra sözde gezmek amacıyla İstanbul’a geri gelen katil zanlısı, kaçırmak istediği eski eşini direnmesi üzerine kafasına ateş ederek öldürdü. Yakalandığında polise “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim.” diyen Elibol, Aksu’yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Olay günü araç içinde Bahar Aksu ile konuşmak için kendisinin işe gitmesini beklediklerini anlatan katil zanlısı Elibol, genç kadının arabaya binmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Emniyette İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. CİNAYET ANI KAMERADA Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

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