İstanbul Şişli'de kan donduran olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. İşe giderken dehşeti yaşayan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyette verdiği ilk ifadesinde "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu durumu kabullenemedim. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip ediyordum. Görüşmeye gitmiştim" dedi. Araca binmeyince sinirlenip ateş ettiğini iddia etti.

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Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde dün saat 06.30'da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sabah işine giderken cani eski kocası tarafından katledilen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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GENÇ KADINI TAKINTI HALİNE GETİRMİŞ

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Rüstem Elibol yakalandı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısının genç kadını takıntı haline getirdiği öğrenildi.

Verdiği ilk ifadesinde “2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim” dedi.

Olay günü arkadaşlarıyla İstanbul’a gelerek eski eşiyle konuşmak istediğini söyleyen katil zanlısı, genç kadının arabaya binmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini iddia etti. CİNAYET ANI KAMERADA Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor. REKLAM İSTANBUL'A GEZMEYE DİYE GELMİŞLER Gözaltına alınan şüphelilerden Semih S. polise verdiği ifadesinde, olay sabahı kendisinin kullanmış olduğu araç ile 4 kişi olarak İstanbul’a gezmeye geldiklerini, şüpheli Rüstem isimli şahsın bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olay yeri sokağa götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, maktul kadını gördükten sonra Rüstem E. ve Samet S. isimli şahısların araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktardı. Devamında kadının direnmesi üzerine Rüstem isimli şahsın kadını tabanca ile bilinen yerinden yaraladığını ve koşarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

3 YIL EVLİ KALMIŞLAR Sürdürülen soruşturmada ikili arasındaki detaylarda ortaya çıkarıldı. Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları, müşterek çocuklarının olmadığı, 2020 yılında maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan katil zanlısı ve 3 arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.