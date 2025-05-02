Bahar geldi ama siz kendinizi daha mı kötü hissediyorsunuz? İşte mevsimsel depresyon hakkında bilmeniz gerekenler!

Bahar geldi ama siz kendinizi daha mı kötü hissediyorsunuz? İşte mevsimsel depresyon hakkında bilmeniz gerekenler!

Havalar ısındıkça içimiz kıpır kıpır olmalı değil mi? Ancak her yıl bahar geldiğinde kendinizi yorgun, isteksiz, hatta hüzünlü hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Mevsim geçişleri, ruhsal durumumuz üzerinde düşündüğümüzden daha büyük etkilere sahip olabilir. Bu değişimin arkasında ise hem biyolojik hem psikolojik pek çok neden yatıyor!

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MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BEDENSEL VE ZİHİNSEL DENGENİN BOZULMASI

İlkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde vücudun iç ritmi, gün ışığındaki değişimlere ayak uydurmaya çalışır. Bu durum hormonal dengelerde dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle serotonin ve melatonin gibi ruh halini etkileyen hormonların seviyeleri, ışık süresindeki değişime bağlı olarak farklılık gösterir. Bu biyolojik değişim, kişide yorgunluk, keyifsizlik ve huzursuzluk hissine neden olabilir.

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GÜNEŞ IŞIĞININ ROLÜ VE SEROTONİN DÜZEYİ

Güneş ışığı, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin üretimini destekler. Kış aylarında güneş ışığına daha az maruz kalındığı için serotonin düzeyi düşebilir. Bahar aylarında ise ışık artmasına rağmen vücut bu değişime hemen adapte olamaz. Bu adaptasyon süreci bazı kişilerde ruhsal çöküntüye ve enerji kaybına yol açabilir.

HORMONLARDA DALGALANMA: MELATONİN VE KORTİZOL Mevsim geçişlerinde melatonin üretimi de düzensizleşebilir. Melatonin, uyku düzenini sağlayan bir hormondur ve ışığa duyarlıdır. Gecelerin kısalması ya da uzaması, bu hormonun üretiminde dengesizlik yaratır. Aynı zamanda stres hormonu olarak bilinen kortizol de bu dönemde artabilir, bu da kişinin daha gergin ve huzursuz hissetmesine neden olabilir. BAHAR YORGUNLUĞU VE TİROİD İLİŞKİSİ Bazı uzmanlara göre bahar yorgunluğu adı verilen bu durumun arkasında tiroid hormonları da olabilir. Mevsimsel değişimlere bağlı olarak metabolizma hızı değişebilir ve tiroid hormonları farklı seviyelerde salgılanabilir. Bu durum, enerji eksikliği, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü ve duygusal iniş çıkışlarla kendini gösterebilir. BAHAR DEPRESYONU MU, YOKSA MEVSİMSEL DUYGU DURUM BOZUKLUĞU MU? Bahar depresyonu, genellikle hafif seyreden, mevsimsel bir ruh hali değişimidir. Ancak bazı kişilerde bu durum daha ciddi bir hal alabilir. Mevsimsel Duygu Durum Bozukluğu (Seasonal Affective Disorder - SAD), tıbbi tedavi gerektiren bir durumdur ve depresyon belirtileriyle seyreder. Uzun süren isteksizlik, umutsuzluk, uykusuzluk ya da aşırı uyku gibi belirtiler SAD’ı işaret edebilir. MEVSİM GEÇİŞLERİYLE BAŞ ETME STRATEJİLERİ Rutin egzersiz, düzenli uyku, yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme, vücudun bu geçiş sürecine daha kolay adapte olmasını sağlar. Güneş ışığından mümkün olduğunca faydalanmak, doğa yürüyüşleri yapmak, meditasyon ve nefes egzersizleri uygulamak da etkili olabilir. Ayrıca gerekirse bir uzmandan destek almak, bu dönemin daha sağlıklı geçirilmesine yardımcı olur.